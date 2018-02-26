Новости Общество Интересно

Сегодня, 07:10
 

Медвежонка-хулигана, разорявшего пасеку в Ханкайском районе, готовят к спячке

Медвежонка-хулигана, разорявшего пасеку в Ханкайском районе, готовят к спячке

Фото: Центр "Тигр"


Еще один гималайский медвежонок в этом году остался без опеки мамы. Он стал наведываться на пасеку, расположенную в 10 км от п. Камень Рыболов, Ханкайского района, — передают «Вести: Приморье».

О том, что этого косолапого изъяли из дикой природы, ранее сообщали «Вести: Приморье»

«Любой выход диких животных к людям очень опасен, поэтому малыш был изъят сотрудниками охотнадзора и доставлен к нам в Центр "Тигр". Медвежонок здоров и достаточно упитан, поэтому сейчас будем его готовить к спячке. Зиму он проведет в берлоге Центра, а после пробуждения весной, будет выпущен домой, подальше от населенных пунктов», — рассказали зоозащитники.

Они отмечают, что это уже 13-й медвежонок в 2019 году, который поступил в Центр спасения диких животных.

Также сотрудники центра сообщают, что будут очень благодарны помощи от жителей края пострадавшим животным, которые сейчас живут в Центре.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря