Медвежонка-хулигана, разорявшего пасеку в Ханкайском районе, готовят к спячке
Еще один гималайский медвежонок в этом году остался без опеки мамы. Он стал наведываться на пасеку, расположенную в 10 км от п. Камень Рыболов, Ханкайского района, — передают «Вести: Приморье».
О том, что этого косолапого изъяли из дикой природы, ранее сообщали «Вести: Приморье»
«Любой выход диких животных к людям очень опасен, поэтому малыш был изъят сотрудниками охотнадзора и доставлен к нам в Центр "Тигр". Медвежонок здоров и достаточно упитан, поэтому сейчас будем его готовить к спячке. Зиму он проведет в берлоге Центра, а после пробуждения весной, будет выпущен домой, подальше от населенных пунктов», — рассказали зоозащитники.
Они отмечают, что это уже 13-й медвежонок в 2019 году, который поступил в Центр спасения диких животных.
Также сотрудники центра сообщают, что будут очень благодарны помощи от жителей края пострадавшим животным, которые сейчас живут в Центре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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