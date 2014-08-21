Проект строительства газонаполнительного терминала в поселке Краскино противоречит законодательству

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура после обращения экспертов регионального отделения ОНФ в Приморском крае изучила проект строительства в поселке Краскино газонаполнительного терминала и вынесла протест на противоречащий законодательству правовой акт муниципалитета, которым выделялся участок земли под строительство. Теперь местные власти обязаны учесть ограничения в использовании этого участка и обеспечить соблюдение застройщиком природоохранных требований, так как часть земли находится в охранной зоне памятника природы регионального значения «Бухты: Новгородская, Экспедиция, Рейд Паллады».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное отделение ОНФ, в ходе мониторинга экологической обстановки в регионе был получена информация о том, что в поселке Краскино собираются построить сложный технический объект – газонаполнительный терминал. При этом местных жителей беспокоит экологическая безопасность объекта, но от муниципальных властей они не получили ответы на свои вопросы.

В частности, жители жалуются на то, что никто не провел общественные слушания, прежде чем планировать строительство терминала. А газ планируют перевозить автоцистернами прямо по территории поселка вместо того, чтобы построить для этого объездную автомобильную дорогу вне населенного пункта.

«Мы направили все собранные сведения во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру и попросил разобраться в этой ситуации. Прокурорская проверка установила, что администрация Хасанского муниципального района в прошлом году выдала своим постановлением градостроительный план земельного участка, на котором планируется строить газонаполнительный терминал. При этом постановление противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ, поскольку не содержит полную информацию об ограничениях использования участка и о границах зон с особыми условиями использования территорий. Ведь часть земельного участка находится в охранной зоне памятника природы регионального значения «Бухты: Новгородская, Экспедиция, Рейд Паллады», – сообщил член регионального штаба ОНФ Валентин Лабонин.

На противоречащий законодательству правовой акт природоохранная прокуратура вынесла протест. Теперь местные власти обязаны учесть ограничения в использовании земли и обеспечить соблюдение застройщиком природоохранных требований.

Кроме того, прокуратура направила материалы в территориальные органы Ростехнадзора и Роспотребнадзора для проверки законности работы местных властей в части уведомления жителей о строительстве терминала, о проведении публичных слушаний, а также о перевозке газа с применением автотранспорта по дорогам населенного пункта. В ближайшее время эти надзорные органы проведут свои проверки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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