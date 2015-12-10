Житель Приморья задержан с фальшивым водительским удостоверением
В Уссурийске испекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль "Лексус". Водитель транспортного средства предъявил полицейским водительское удостоверение, подлинность которого вызвала подозрение. Для разбирательств гражданин был доставлен в дежурную часть отдела полиции. Экспертиза установила, что документ поддельный.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску, установлена личность водителя "Лексуса". 35-летний житель Уссурийска в мае 2019 года был лишен права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством». Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ, либо ареста на срок до шести месяцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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