Жительнице Приморья грозит реальный срок за фиктивное водительское удостоверение

Источник фото: pixabay.com, пресс-служба ОМВД России по г. Находке

Дознавателем находкинского отдела полиции завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в использовании поддельного водительского удостоверения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, в феврале текущего года сотрудники Госавтоинспекции остановили в районе улицы Спортивной для проверки документов автомашину марки Suzuki Jimny. Женщина-водитель предъявила полицейским удостоверение на право управления транспортным средством, подлинность которого вызывала сомнение.

Проверив удостоверение по информационно-поисковым учетам, инспекторы ДПС установили, что предъявленное для проверки водительское удостоверение автолюбительнице не выдавалось.

В ходе проверки выяснилось, что 26-летняя жительница Находки месяцем ранее была лишена права управления транспортным средством до августа 2022 года за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Подложный документ был изъят и направлен на исследование. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.

Также установлено, что обвиняемая, не имея документов, разрешающих ей управлять транспортным средством, заказала поддельное водительское удостоверение по объявлению в сети Интернет.

За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления автотранспортом, в отношении автомобилистки был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мировой суд назначил злостной нарушительнице ПДД наказание в виде ста часов обязательных работ.

По факту использования заведомо подложного документа было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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