В Приморье автоледи предъявила полицейским поддельные документы

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Первомайская в поселке Кавалерово, инспекторы ДПС остановили автомобиль Ниссан Лаурель под управлением 33-летней местной жительницы. Женщина предъявила полицейским удостоверение на право управления транспортным средством, подлинность которого вызвала сомнения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МОМВД "Кавалеровский", проверив удостоверение по информационно-поисковым учетам, сотрудники Госавтоинспекции поняли, что их подозрения не были напрасными: предъявленное для проверки водительское удостоверение автовладелице не выдавалось.

Подложный документ был изъят и направлен на исследование. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.

Установлено, что женщина приобрела поддельное водительское удостоверение по объявлению в сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».

Санкция данной статьи наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru