В Приморье автоледи предъявила полицейским поддельные документы
Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Первомайская в поселке Кавалерово, инспекторы ДПС остановили автомобиль Ниссан Лаурель под управлением 33-летней местной жительницы. Женщина предъявила полицейским удостоверение на право управления транспортным средством, подлинность которого вызвала сомнения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МОМВД "Кавалеровский", проверив удостоверение по информационно-поисковым учетам, сотрудники Госавтоинспекции поняли, что их подозрения не были напрасными: предъявленное для проверки водительское удостоверение автовладелице не выдавалось.
Подложный документ был изъят и направлен на исследование. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.
Установлено, что женщина приобрела поддельное водительское удостоверение по объявлению в сети Интернет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».
Санкция данной статьи наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
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