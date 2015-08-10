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Интернет-газету в Уссурийске оштрафовали за трехдневное молчание

Интернет-газету в Уссурийске оштрафовали за трехдневное молчание

Фото: vkrizis.ru

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю провело систематическое наблюдение в отношении электронного периодического издания «Золото Уссурийска» с целью установления соблюдения требований законодательства в сфере средств массовой информации, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на ведомство.

По итогу проведенного мероприятия сотрудниками Управления было выявлено нарушение редакцией СМИ требований ст. 11 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Заявленная периодичность электронного периодического издания «Золото Уссурийска» ежедневная, однако в результате проведения систематического наблюдения был установлен факт отсутствия публикаций на сайте СМИ 31.07.2019, 03.08.2019, 04.08.2019, о чем учредитель электронного периодического издания «Золото Уссурийска» не уведомил регистрирующий орган в установленный законом срок.

По указанному факту должностными лицами Управления Роскомнадзора по Приморскому краю был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд.

В результате рассмотрения дела мировым судьей виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 000 рублей.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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