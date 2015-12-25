Наркотики в меду не довезла «Почта России» до адресата на Сахалине
Посылку с солидной партией наркотиков отправил житель Партизанска на Сахалин. Спрятать ее он придумал в банках с медом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.
Партизанским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в декабре 2018 года в почтовом отделении связи.
Фигурант, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт ранее приобретенного и изготовленного им наркотического средства - смеси измельченных частей табака с маслом каннабиса (гашишного масла) весом в пересчете на высушенное вещество 11,76 грамм, в знак благодарности за полученную ранее посылку от своего знакомого, отправил ответное отправление.
Посылка подлежала направлению в г. Курильск Сахалинской области. В нее он положил две банки с мёдом емкостью 0,5 литра каждая, внутрь которых поместил два свертка с наркотическим средством.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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