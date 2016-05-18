2 км через гору: туриста, травмировавшегося в пещере Приморский Великан, доставили в больницу
Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы оказали помощь туристу, получившему травму в пещере Приморский Великан, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
Сообщение поступило 10 ноября в 01.30 на телефон 112. Пещера расположена в 32 километрах южнее села Сергеевка в Партизанском районе Приморского края. По имеющейся информации, пострадавший человек из группы в составе 11 человек, получил травму ноги.
По словам спасателя Игоря Чемоданова, туриста подняли из пещеры, затем около двух километров эвакуировали через гору, далее везли на машине спасателей до места, где ждала бригада скорой помощи из города Партизанск. Состояние пострадавшего мужчины, 1984 года рождения, удовлетворительное.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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