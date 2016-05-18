Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 00:35
 

2 км через гору: туриста, травмировавшегося в пещере Приморский Великан, доставили в больницу

2 км через гору: туриста, травмировавшегося в пещере Приморский Великан, доставили в больницу

Фото: Инстаграм @primgochs


Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы оказали помощь туристу, получившему травму в пещере Приморский Великан, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Сообщение поступило 10 ноября в 01.30 на телефон 112. Пещера расположена в 32 километрах южнее села Сергеевка в Партизанском районе Приморского края. По имеющейся информации, пострадавший человек из группы в составе 11 человек, получил травму ноги.
По словам спасателя Игоря Чемоданова,  туриста подняли из пещеры, затем около двух километров эвакуировали через гору, далее везли на машине спасателей до места, где ждала бригада скорой помощи из города Партизанск. Состояние пострадавшего мужчины, 1984 года рождения, удовлетворительное. 

 

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря