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Спасатели прекратили поиски рыбаков в Лесозаводском районе

Спасатели прекратили поиски рыбаков в Лесозаводском районе

Фото: ПримГОЧС


Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы завершили поиски двух рыбаков на водохранилище «Мезенское» в Лесозаводском городском округе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГОЧС.

По имеющейся информации, 7 ноября двое мужчин, 1975 г.р. и 1965 г.р., отправились на рыбалку на водохранилище и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. С 7 по 9 ноября поиск рыбаков проводился силами полиции, волонтёров и спасателей, но был приостановлен в связи с началом образования льда на водохранилище.

С установлением крепкого льда на водохранилище, по заявке полиции, поиск был возобновлён с привлечением спасателей-водолазов Приморской краевой поисково-спасательной службы.

За прошедшие сутки спасатели выполнили 15 погружений. Поиски результатов не принесли, завершены.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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