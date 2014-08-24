Президент Федерации парусного спорта Находки скончался в Корее после победной регаты





От сердечного приступа скончался участник международной регаты на Кубок Ли Сун Сина, президент Федерации парусного спорта Находки Виктор Ходырев, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

Как сообщают в яхт-клубе, Виктор Ходырев по образованию архитектор, морское дело не изучал, но страстно любил море и парус. Его парусная жизнь началась в 1986 году, его первым учителем стал Николай Гуник, яхтсмен, занимающийся на базе яхт-клуба «Антарес». Николай учил Виктора Михайловича управлять парусами на яхте «Шанс» («Конрад 25 Р»), которую впоследствии новоиспеченный яхтсмен приобрел в собственность и которой дал новое имя – всем известный и поныне «Артист».

Парусное дело настолько увлекло Виктора Михайловича, что позже он восстановил и приобрел лодку, которую назвал «Мореход». На ней же он вместе с товарищами совершил свой первый морской поход Владивосток – Осака в рамках международной регаты «Pan Pacific» и занял третье место.

Виктор Михайлович так прикипел к парусу, что стал участвовать во многих регатах в Японии и Корее. Экипаж подобрался боевой – Александр Попруга (на руле), Геннадий Чечурин, младший брат Виктора - Александр и старший сын Дмитрий Ходырев. Этим составом они выигрывали многие регаты. Одной из значимых вех стало участие в регате городов-побратимов из США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Японии и России.

Позже Виктор Михайлович приобрел легендарный «Гастион», у которого тоже на счету множество побед.

А 2010-й год стал знаковым для Виктора Михайловича благодаря победе в Чемпионате России в классе «Конрад 25 Р» - «Артист» стал лучшим из 32 участников из разных городов страны. Рулевым был Виктор Ходырев. На этой регате «Артист» был отмечен еще и специальным призом – «Хрустальной яхтой», которую экипаж получил за прохождение самой длинной гонки в условиях шторма.

Несколько лет назад назад Виктор Михайлович задумал большое дело – яхт-клуб с детским парусным центром в бухте Подосёнова под Находкой. Эскизы и проект уже разработаны, осталось воплотить мечту в жизнь и научить новое поколение бесстрашно выходить в море под парусами.

Федерация парусного спорта Приморского края выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе со всеми родными Виктора Михайловича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]