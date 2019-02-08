Житель Владивостока привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера над воинской частью

Самовольно запустивший беспилотник над воинской частью житель Владивостока привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.

Прокурорской проверкой установлено, что в августе текущего года житель Владивостока управлял беспилотником, который летал над территорией войсковой части в селе Галенки Октябрьского района Приморского края. Полет не был согласован с уполномоченными органами регулирования воздушного движения.

По данному факту прокурором района было возбуждено дело по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом).

Хозяин дрона привлечен к административной ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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