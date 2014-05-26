Житель Приморья убил мужчину, истязавшего свою девушку
12 ноября 2019 года на улице Гвардейской в селе Романовка было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело, - сообщает "Вести: Приморье".
По данным СК РФ по Приморскому краю, к совершению преступления причастен 29-летний житель Шкотовского района. В тот день между мужчинами возникла ссора из-за того, что погибший применил физическое насилие к своей девушке. Когда обидчик удалился, подозреваемый взял нож, догнал его на улице и нанес ему несколько ударов ножома. От полученных травм потерпевший скончался.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Ведется следствие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
08.11.2019 Жителю Приморья проломили табуретом голову на лесозаготовках
-
10.05.2016 В Фокино молодой мужчина зарубил своего собутыльника
-
02.03.2016 Житель Фокино убил соседа за невынесенное мусорное ведро
-
16.03.2015 В Чугуевском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
30.11.2014 В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту убийства
-
26.05.2014 Житель Приморья подозревается в совершении тяжкого преступления
Добавить комментарий