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Житель Приморья убил мужчину, истязавшего свою девушку

Житель Приморья убил мужчину, истязавшего свою девушку

Фото: SPUTNIK Беларусь

12 ноября 2019 года на улице Гвардейской в селе Романовка было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным СК РФ по Приморскому краю, к совершению преступления причастен 29-летний житель Шкотовского района. В тот день между мужчинами возникла ссора из-за того, что погибший применил физическое насилие к своей девушке. Когда обидчик удалился, подозреваемый взял нож, догнал его на улице и нанес ему несколько ударов ножома. От полученных травм потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Ведется следствие.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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