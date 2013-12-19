Доходы бюджета Приморья увеличились
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
04.11.2019 Вера Щербина: "Муниципалитеты Приморья приходится учить обращаться с деньгами"
-
13.11.2018 Собственные доходы бюджета Приморья увеличатся на 7,3 млрд. рублей
-
24.02.2016 Унитарные предприятия Приморья будут перечислять прибыль в краевой бюджет
-
22.12.2015 На полмиллиона рублей увеличились субвенции на образование в Приморье
-
22.10.2014 Доходы краевого бюджета в 2015 году составят свыше 80 миллиардов рублей
-
19.12.2013 Восемьдесят процентов краевого бюджета Приморья на 2014 год составят социальные расходы
Добавить комментарий