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Новое авиасообщение появится в крае

Новое авиасообщение появится в крае

Фото: pixabay.com

Отдаленное село Приморья свяжут авиасообщением с районным центром. В декабре планируется ввести в эксплуатацию посадочную площадку в селе Малая Кема Тернейского района. Это позволит скорректировать вертолетный маршрут, включив в него данный населенный пункт. Также планируется установить модульное здание аэровокзала.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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