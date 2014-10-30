Новое авиасообщение появится в крае

Отдаленное село Приморья свяжут авиасообщением с районным центром. В декабре планируется ввести в эксплуатацию посадочную площадку в селе Малая Кема Тернейского района. Это позволит скорректировать вертолетный маршрут, включив в него данный населенный пункт. Также планируется установить модульное здание аэровокзала.