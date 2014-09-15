В приморское село Малая Кема теперь регулярно летает вертолет

Село Малая Кема Тернейского района связали авиасообщением с районным центром. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство Приморского края, местные жители теперь могут долететь до Тернея всего за 20 минут.

По поручению губернатора края Олега Кожемяко был скорректирован маршрут Терней – Агзу, теперь он включает село Малая Кема.

«Время в пути от Малой Кемы до Тернея составит 20 минут, на автомобиле это расстояние занимает 2,5 часа. Вертолет будет летать по вторникам, стоимость билета в одну сторону – 540 рублей», – рассказал начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта министерства Григорий Плотницкий.

Время вылета из Малой Кемы – 10.00, для ожидания рейса предусмотрен служебно-пассажирский модуль. В случае необходимости количество маршрутов будет увеличено в летний период.

Отметим, что обустройство вертолетной площадки велось в рамках предоставленной краевому предприятию «Пластун-Авиа» субсидии из бюджета Приморского края. Стоимость строительства составила почти 7 миллионов рублей.

В настоящее время малая авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья. Самолетами и вертолетами для путешествий по краю в 2019 году воспользовались более 30 тысяч человек. Этот вид пассажирских перевозок остается востребованным у жителей и гостей края, а стоимость авиабилетов – доступной. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2 507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов – два.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]