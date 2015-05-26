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Диетологи объяснили, как не набирать вес

Диетологи объяснили, как не набирать вес

Фото: stopkilo.net

Насыщение приходит быстрее, если есть медленно. Так человек дольше остается сытым. Мозг реагирует на сигнал о том, что желудок полон только по истечении 20 минут.

Если есть быстро, то возникает риск получить массу «плохих» калорий до того момента, когда сигнал будет отправлен в ваш мозг.

Важно определиться с размером порции. Например, легко набрать вес на гречке, если есть ее большими порциями, так как даже гречневая крупа очень калорийная.

Диетологи призывают придерживайться сбалансированного питания и не рекомендуют периодически садиться на разного рода причудливые диеты.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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