Диетологи объяснили, как не набирать вес

Насыщение приходит быстрее, если есть медленно. Так человек дольше остается сытым. Мозг реагирует на сигнал о том, что желудок полон только по истечении 20 минут.

Если есть быстро, то возникает риск получить массу «плохих» калорий до того момента, когда сигнал будет отправлен в ваш мозг.

Важно определиться с размером порции. Например, легко набрать вес на гречке, если есть ее большими порциями, так как даже гречневая крупа очень калорийная.

Диетологи призывают придерживайться сбалансированного питания и не рекомендуют периодически садиться на разного рода причудливые диеты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]