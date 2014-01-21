



Разработчики игры Metro приоткрыли завесу тайны над игрой, презертация которой состоится в начале будущего года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на игровой сервис PlayGround.

Бывший кpeативный диpeктop Tango Gameworks Икyми Нaкaмypa посетила украинскую студию 4A Games, где смогла поиграть в новое дополнения для Metro: Exodus о чем в своем твиттере поделились разработчики игры.

«Мы провели наш день с потрясающей @nakamura193 и поделились с ней чем-то украдкой... Можете ли вы догадаться, что это такое?», — спросили разработчики игры.

На фото отчетливо видно остатки разрушенного Золотого моста, который является одной из достопримечательностей Владивостока и в котором, по заявлениям разработчиков, и будут происходить основные действия второго загружаемого дополнения, «История Сэма», выход которого ожидается в начале 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]