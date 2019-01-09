Новости Общество Экономика

Сегодня, 14:40
 

Во Владивостоке на улице Олега Кошевого начался монтаж каркаса нового перехода

Во Владивостоке на улице Олега Кошевого начался монтаж каркаса нового перехода

Фото: Администрация г. Владивостока

На строящемся надземном пешеходном переходе на улице Олега Кошевого, в районе домов № 25 – 26, строители приступили к монтажу каркаса под устройство покрытия из поликарбоната. Также идет устройство фундамента и армокаркаса под лифтовую шахту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Этот переход станет первым в Приморье, который оборудуют специальными лифтами для удобства маломобильных граждан. Строительство ведётся по заказу администрации Владивостока в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Планируется, что новый пешеходный переход станет не только безопасным и удобным, но и существенно улучшит движение на данном участке. После того, как переход начнёт свою работу, специалисты мэрии проведут дополнительный мониторинг дорожной ситуации. Здесь в дальнейшем планируется убрать светофор и увеличить тем самым пропускную способность автотранспорта.

Напомним, что помимо строительства надземного перехода на Олега Кошевого в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в дальневосточной столице проводился комплексный ремонт 15 улиц - Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). Основные работы уже завершены, сейчас проводятся работы по установке леерного ограждения и дорожных знаков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря