Во Владивостоке на улице Олега Кошевого начался монтаж каркаса нового перехода
На строящемся надземном пешеходном переходе на улице Олега Кошевого, в районе домов № 25 – 26, строители приступили к монтажу каркаса под устройство покрытия из поликарбоната. Также идет устройство фундамента и армокаркаса под лифтовую шахту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Этот переход станет первым в Приморье, который оборудуют специальными лифтами для удобства маломобильных граждан. Строительство ведётся по заказу администрации Владивостока в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Планируется, что новый пешеходный переход станет не только безопасным и удобным, но и существенно улучшит движение на данном участке. После того, как переход начнёт свою работу, специалисты мэрии проведут дополнительный мониторинг дорожной ситуации. Здесь в дальнейшем планируется убрать светофор и увеличить тем самым пропускную способность автотранспорта.
Напомним, что помимо строительства надземного перехода на Олега Кошевого в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в дальневосточной столице проводился комплексный ремонт 15 улиц - Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). Основные работы уже завершены, сейчас проводятся работы по установке леерного ограждения и дорожных знаков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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