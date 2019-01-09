Новый виадук во Владивостоке на улице Олега Кошевого готовят к открытию
Строят надземный пешеходный переход в районе домов № 25 и 26 по улице Олега Кошевого. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает "Вести: Приморье".
Подрядчики завершают устройство покрытия из поликарбоната на переходе и ведут работы по устройству лифтовых шахт. Это будет первый в Приморье надземный пешеходный переход, оборудованный лифтами для маломобильных граждан, - отметили в в пресс-службе мэрии.
После монтажа лифтов предстоит провести работу по их подключению и тестированию перед запуском.
Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году во Владивостоке отремонтировали 15 улиц - Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинскую, Нижнепортовую, Хабаровскую, Луговую (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейскую, Кирова, Шкотовскую, Добровольского, Сахалинскую, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). "И это не только замена асфальтового покрытия, но и ремонт тротуаров, лестниц и подпорных стен рядом с дорогами, установка леерного ограждения для безопасности пешеходов», - пояснили в мэрии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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