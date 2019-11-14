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В Приморье на скользкой трассе перевернулся тягач

В Приморье на скользкой трассе перевернулся тягач

Утром 14 ноября в Приморском крае на Дальнегорском перевале водитель тягача MAN не справился с управлением транспортным средством на скользкой трассе, в результате грузовик вынесло в кювет, с последующим переворотом на бок. Пассажир и водитель успели выпрыгнуть из кабины. Известно, что у водителя перелом ноги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети. ⠀

За минувшие сутки, когда в крае бушевала стихия, зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие: 68 с материальным ущербом, 13 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 15 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 149 транспортных средств.

Сегодня, 14 ноября, в Приморье погоду определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица.

Водителям следует соблюдать предельную осторожность.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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