Главным политическим событием минувших дней остаётся избрание на должность секретаря приморского регионального отделения «Единой России» губернатора края Олега Кожемяко. В своей программной речи перед единороссами Приморья он обозначил главный принцип работы партии в крае — конкретные дела в интересах жителей Приморья. И сама конференция стала примером того, как заседание может стать поводом для конкретной помощи, например, больным детям.

Первым, кому предоставили слово на конференции «Единой России», стал не партийный функционер, а директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. По инициативе Олега Кожемяко, именно она выступила с предложением — вместе с обсуждением политических вопросов на этой конференции оказать реальную помощь, срочно необходимую больным детям Приморья.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, секретарь приморского регионального отделения «Единой России»: «Надеюсь, те средства, которые собраны на конференции, они послужат для оздоровления детей, послужат теми добрыми делами, с которых и должна начать работу партия, политсовет и президиум. Новая работа должна начинаться с добрых дел».

В этом новый подход руководства регионального отделения партии, которое и возглавил Олег Кожемяко. В своём программном выступлении он несколько раз акцентировал внимание на том, что сегодня «Единая Россия» в Приморье должна стать партией добрых дел, чтобы вернуть себе реальное доверие и авторитет у жителей края.

Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»: «Мы очень тесно взаимодействуем с Олегом Николаевичем. Это очень хороший пример того, как нужно развивать благтворительность у нас в Приморье».

Больше одного миллиона рублей за два часа работы партийной конференции собрали для фонда делегаты со всех уголков края. И таким образом обозначили главный вектор изменений своей позиции: только конкретные дела. Такие, например, как введение в Приморье одноразовой доплаты к пенсиям из краевого бюджета, 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте для пожилых нуждающихся жителей края. Выделение в год тысячи путёвок для отдыха пенсионеров в санаториях Приморья. И эти инициативы были озвучены на минувшей конференции приморской «Единой России», положив начало кардинальному изменению, подхода партии в решении реальных проблем Приморья.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]