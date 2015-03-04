Бдительность машинистов уберегла от аварии на разворованном участке железнодорожных путей





Житель Партизанского района в несколько приемов разобрал участок железнодорожного полотна, но был задержан и привлечен к отвественности, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе прократуры края.

Прокуратурой Партизанского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии дознания, преступления совершены в период с мая по июнь 2019 года.

Так, фигурант в дневное время при помощи гвоздодера на подъездном железнодорожном пути, расположенном между г. Находка и с. Сергеевка Партизанского района демонтировал и похитил металлические наладки, подкладки, костыли и болты путевые.

В результате чего ОАО «РЖД» причинён ущерб более 66 т. р. Указанные действия могли привести к авариям, которые не произошли из-за бдительности машинистов.

Заявленный гражданский иск в ходе предварительного расследования возмещен частично.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]