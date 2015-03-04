Новости Общество

Сегодня, 20:04
 

Бдительность машинистов уберегла от аварии на разворованном участке железнодорожных путей

Бдительность машинистов уберегла от аварии на разворованном участке железнодорожных путей

Фото: akak.ru


Житель Партизанского района в несколько приемов разобрал участок железнодорожного полотна, но был задержан и привлечен к отвественности, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе прократуры края.

Прокуратурой Партизанского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии дознания, преступления совершены в период с мая по июнь 2019 года.

Так, фигурант в дневное время при помощи гвоздодера на подъездном железнодорожном пути, расположенном между г. Находка и с. Сергеевка Партизанского района демонтировал и похитил металлические наладки, подкладки, костыли и болты путевые.

В результате чего ОАО «РЖД» причинён ущерб более 66 т. р. Указанные действия могли привести к авариям, которые не произошли из-за бдительности машинистов.

Заявленный гражданский иск в ходе предварительного расследования возмещен частично.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря