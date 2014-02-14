Покупатель отсудила у магазина огромную сумму денег за телефон
Жительница Горно-Алтайска приобрела в кредит за 21 тыс. рублей смартфон, который через какое-то время стал работать с перебоями. Продавец принял устройство в течение гарантийного срока. Сделал заключение, в котором сообщалось, что смартфон получил механическое повреждение во время эксплуатации. Покупательница обратилась в независимую экспертную организацию, которая опровергла полученное ранее заключение. Эксперты заверили, что телефон не работает из-за производственного брака — неисправности материнской платы.
Продавец отказался расторгнуть договор купли-продажи, заставив тем самым обратиться покупателю в суд.
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение в пользу потребителя на общую сумму 109 107 рублей, включающую стоимость смартфона, пеню за просрочку исполнения требований о возврате денежных средств за товар, компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу, а также штраф в пользу потребителя.
Кроме того, в доход муниципального образования с магазина взыскана государственная пошлина, сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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