Приморские поисковики издали вторую книгу о погибших летчиках

С 2007 года занимается поисковой работой на территории Дальнего Востока, в 2018 году выпустил книгу «Ушедшие в туман» в двух томах, посвящённую анализу авиационных происшествий в частях ВВС ТОФ и направленную на увековечение памяти погибших морских лётчиков Тихоокеанского флота.

Второе дополненное издание «Навечно в небе» направлено на увековечение памяти лётного и технического состава частей Военно-Воздушных сил, расположенных на территории Дальнего Востока, и погибших в период 1938-1940 гг. Книга содержит информацию о воздушных катастрофах боевых и учебных машин ВВС 1-й и 2-й Отдельных Краснознамённых армий, 9-й и 10-й Воздушных армий Дальневосточных фронтов, а также авиаэскадрилий и авиаполков, самолёты которых разбились в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Сахалинской областях.

Отдельное место занимает информация о работе приморских поисковиков и реализации Поисковым объединением «АвиаПоиск» проекта «Навечно в небе» в 2018 году, в ходе которого была проведена большая работа по увековечению памяти дальневосточных авиаторов.

Издание адресовано родственникам авиаторов, погибших при защите Отечества, поисковикам, краеведам, исследователям истории Дальнего Востока и отечественной авиации, всем, кому небезразлична судьба погибших за Родину.

Книга подготовлена и издана при финансовой поддержке Департамента внутренней политики Приморского края в рамках проектов «Взлетевшие в бессмертие» и «Навечно в небе», поддержанного администрацией г. Владивостока. В издании использованы материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного военного архива, из семейных архивов Мягкова И. П., Лащёва М. Ф., Курташкиной М., Савватеевой Т., Марченковой Е., фотоматериал Поискового объединения «АвиаПоиск» и ООД «Поисковое движение России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]