Более 50, ранее не известных мест катастроф боевых самолётов на Дальнем Востоке, выявили приморские поисковики
В рамках информационно-мемориального проекта "Лётчики не погибают. Они улетают и не возвращаются" участники Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" Ярослав Ливанский и Олег Балкин две недели работали в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Им удалось выявить более 50, ранее не известных мест катастроф боевых самолётов, произошедших на территории Приморского, Хабаровского краёв, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областей за период 1942-1944 гг., - сообщил Ярослав Ливанский.
Вместе с тем поисковикам удалось установить обстоятельства гибели бомбардировщика ДБ-3 с номером 1801245. На месте его падения в 2017 и 2018 годах было найдено и собрано большое количество останков.
Информация об этом будет опубликована уже совсем скоро, после получения учётно-послужных карт членов экипажа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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