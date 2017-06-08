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Более 50, ранее не известных мест катастроф боевых самолётов на Дальнем Востоке, выявили приморские поисковики

Более 50, ранее не известных мест катастроф боевых самолётов на Дальнем Востоке, выявили приморские поисковики

Фото: "Авиапоиск"

В рамках информационно-мемориального проекта "Лётчики не погибают. Они улетают и не возвращаются" участники Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" Ярослав Ливанский и Олег Балкин две недели работали в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Им удалось выявить более 50, ранее не известных мест катастроф боевых самолётов, произошедших на территории Приморского, Хабаровского краёв, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областей за период 1942-1944 гг., - сообщил Ярослав Ливанский.

Вместе с тем поисковикам удалось установить обстоятельства гибели бомбардировщика ДБ-3 с номером 1801245. На месте его падения в 2017 и 2018 годах было найдено и собрано большое количество останков. 

Информация об этом будет опубликована уже совсем скоро, после получения учётно-послужных карт членов экипажа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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