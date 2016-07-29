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«АвиаПоиск» привлек прокуратуру для помощи в захоронении останков экипажей двух самолетов

«АвиаПоиск» привлек прокуратуру для помощи в захоронении останков экипажей двух самолетов

Фото: АвиаПоиск

Полтора года не могут захоронить останки двух экипажей боевых самолетов из-за проволочек с чиновниками, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на «АвиаПоиск».

"Поисковое объединение "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" направило официальный запрос в прокуратуру Хабаровского края с просьбой провести проверку в отношении должностных лиц администрации г. Комсомольск-на-Амуре, которые более полутора лет не могут решить вопрос с организацией захоронения останков членов экипажей двух боевых самолётов", - сообщают бойцы объединения.

Отметим, что в августе 2018 года бойцами «АвиаПоиска» в ходе межрегиональной поисковой экспедиции в Хабаровском крае, были обнаружены ранее не захороненные останки членов экипажей на местах падения самолётов ТБ-3 и Ли-2.

Все они были сданы с соответствующей документацией в администрацию г. Комсомольск-на-Амуре. До сих пор не принято решение об их погребении, а существующая с 1975 года могила экипажа Ли-2 не поставлена на учёт в качестве воинского захоронения и пребывает в неудовлетворительном состоянии.

Общественность и ветераны Хабаровского края по причине незнания основ законодательства в сфере увековечения памяти военнослужащих, не могут добиться продвижения в данном вопросе. То же происходит и с поисковым сообществом региона, которое не предприняло никаких усилий по решению возникшей проблемы из-за недостаточного уровня своей компетенции.

В связи со сложившейся ситуацией, было принято решение подготовить развернутый запрос на имя прокурора Хабаровского края Николая Рябова. Вся информация о движении будет публиковаться в открытых источниках и официальных страницах "АвиаПоиска".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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