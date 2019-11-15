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Полиция Приморья изучает видео с участием пьяного сотрудника ГИБДД, проводится служебная проверка

Полиция Приморья изучает видео с участием пьяного сотрудника ГИБДД, проводится служебная проверка

В настоящее время проводится проверка размещенной в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему находятся в торговом зале продуктового магазина предложительно в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Проводится служебная провекра в отделе МВД России по городу Артему, а также в региональном управлении Госавтоинспекции.

Личности участников видеосъемки установлены. На время проведения проверки сотрудники роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По итогам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Ранее сообщалось, что в социальные сети попало видео, на котором предположительно в неадекватном состоянии находится один из сотрудников полиции г. Артема.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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