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«Предположительно пьяные» инспекторы ДПС из Артема уволены со службы

«Предположительно пьяные» инспекторы ДПС из Артема уволены со службы

Фото: Инстаграм @dtp_russ

Проверка по делу о «предположительно пьяных» инспекторах ГИБДД из Артема наконец-то завершилась, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик @artem.news.plus.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, завершена проверка размещенной в середине ноября в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему находятся в торговом зале продуктового магазина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Артему уволены из органов внутренних дел.

Напомним,  «Вести: Приморье» рассказывали об этой ситуации в материале «Пьяный в хлам»: соцсети возмущены кадрами еле стоящего на ногах сотрудника ДПС

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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