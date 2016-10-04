Репетиторов для детских домов ищут в Приморье. Видеорепортаж Елены Штылиной
Елена Штылина побывала в Центре содействия семейному устройству №2.
Никита Маркин, без пяти минут выпускник университета, один из тех, кто откликнулся. И стал репетитором по математике.
Алексей, воспитанник Центра содействия семейному устройству №2 г. Владивостока: «Никита Сергеевич так классно все объясняет, сразу все понятно!».
Пока таких, как этот молодой человек, в проекте немного. Найти желающих дополнительно заниматься с детдомовскими детьми непросто даже за деньги, признается основатель фонда «Тепло наших рук».
Ирина Наркевич, основатель Благотворительного детского фонда «Тепло наших рук»: «Единственный источник финансирования — добровольные пожертвования граждан. Шестой год идет эта программа на добровольные пожертвования граждан. Для наших детей это не роскошь, а жизненная необходимость».
Тем, кто живет без мамы и папы, помочь разобраться в сложных темах современной школьной программы просто некому. Воспитатели — это не учителя. Вот и «хромает» успеваемость, и трудности выпускных экзаменов страшат. И только терпеливому репетитору по плечу заполнить пробелы в знаниях: как решать уравнения или сочинения писать.
Евгения Осипчук, заместитель директора Центра содействия семейному устройству №2 г. Владивостока: «С 5-го класса, занятия по часу. Дети отвечают у доски, им индивидуально даются задания. Помимо тестовых заданий они работают с самим репетитором, что немаловажно, ведь не каждый ребенок может раскрыться перед незнакомым человеком».
Благодаря занятиям с репетиторами, самые прилежные ученики уже гордятся успехами в школе. А еще стипендиями, которые в рамках проекта им выплачивают в конце учебного года.
Иван, воспитанник Центра содействия семейному устройству №2 г. Владивостока: «Когда мне выплатили стипендию — первые 4 тысячи рублей, я этого никак не ожидал и очень обрадовался!».
Владислав, воспитанник Центра содействия семейному устройству №2 г. Владивостока: «Если бы мне раньше сказали написать сочинение, у меня бы не получилось. А сейчас, думаю, я смогу!».
Педагоги считают, что дети, которые растут без родителей, нуждаются в наставничестве. И все неравнодушные люди могут поддержать проект «Репетитор в детский дом», чтобы мальчишки и девчонки смогли без проблем сдать экзамены, поступить учиться, и крепко встать на ноги.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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