Приморская  судоходная компания выплатила многомиллионный штраф





Заплатить штраф или подвергнуться уголовному преследованию? Приморский судовладелец выбрал первое и выплатил огромные деньги по решению суда, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ФССП.

Фрунзенский районный суд г. Владивостока обязал приморскую судоходную компанию выплатить штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море).

Имея финансовую возможность, руководство компании не предприняло мер к выплате штрафа, ввиду чего дознаватель отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю возбудил в отношении генерального директора уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта).

Данные обстоятельства побудили фигуранта исполнить обязательства, включая оплату исполнительского сбора. В общей сложности компания заплатила более 20 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]