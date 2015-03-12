Приморская судоходная компания выплатила многомиллионный штраф
Заплатить штраф или подвергнуться уголовному преследованию? Приморский судовладелец выбрал первое и выплатил огромные деньги по решению суда, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ФССП.
Фрунзенский районный суд г. Владивостока обязал приморскую судоходную компанию выплатить штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море).
Имея финансовую возможность, руководство компании не предприняло мер к выплате штрафа, ввиду чего дознаватель отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю возбудил в отношении генерального директора уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта).
Данные обстоятельства побудили фигуранта исполнить обязательства, включая оплату исполнительского сбора. В общей сложности компания заплатила более 20 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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