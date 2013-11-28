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Деньги нашлись: житель Дальнегорска испугался сурового наказания

Деньги нашлись: житель Дальнегорска испугался сурового наказания

Фото: pixabay.com

С приморца взыскан уголовный штраф за незаконный вылов биологических ресурсов, сообщает "Вести: Приморье".

В соответствии с приговором суда 30-летний житель Дальнегорска обязан выплатить уголовный штраф в размере 17 тысяч рублей, назначенный ему в качестве основного вида наказания за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю уведомил приморца о возбуждении исполнительного производства и разъяснил, что в случае неисполнения приговора, в суд будет направлено представление о замене вида наказания.

Опасаясь более сурового наказания, осужденный в кратчайшие сроки выплатил штраф, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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