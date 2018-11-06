Приморца отправили на исправительные работы за уклонение от выплаты штрафа
В Приморском крае суд обязал местного жителя выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, о возбуждении исполнительного производства мужчина знал, но не исполнил наказание. В связи с этим работник отделения судебных приставов по Красноармейскому району УФССП России по Приморскому краю составил в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Кроме того, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику автомобиля марки Nissan Primera, 2001 года выпуска.
Сделав должные выводы, гражданин Л. погасил задолженность, а также исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение назначенной санкции. Вместе с тем, приморцу предстоит отбыть 30 часов обязательных работ, назначенных судом за уклонение от выплаты административного штрафа.
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