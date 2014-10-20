Госдума увеличила сроки лишения свободы за незаконную добычу и оборот обитателей Красной книги





Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточают ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Согласно принятому нижней палатой российского парламента законопроекту, все преступления, связанные с добычей и оборотом краснокнижных животных, теперь переводятся законом в разряд средних и тяжких.

«Важно, что от наказания не смогут уйти не только браконьеры, но и те, кто им помогает. Вводится отдельная ответственность в отношении лиц, использующих служебные полномочия, не являясь при этом должностным лицом. Это работники заповедников и заказников, для которых ранее уголовной ответственности не было», — подчеркивал ранее спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

В соответствии с законом также повышаются максимальные сроки принудительных работ и лишения свободы до четырех лет (сейчас — до трех лет) за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, их частей и дериватов.

В случае совершения указанных деяний с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете, максимальные сроки лишения свободы повышаются до 6 лет вместо нынешних 5 лет.

Также предлагается повысить максимальные сроки принудительных работ до 5 лет вместо 4 за незаконное приобретение или продажу редких животных через интернет. Если же такое деяние будет совершено с использованием служебного положения, то максимальный срок лишения свободы составит 7 лет вместо нынешних 6. А совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения будет караться лишением свободы до 8 лет (сейчас — 7 лет).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]