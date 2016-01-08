Судебные приставы хотят получить доступ к кредитным историям

Кредитная история россиян, звонки и сообщения, могут стать доступны сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Минюст подготовил соответствующие поправки в законы «О кредитных историях» и «О связи» сообщают "Вести: Приморье".

Кредитная история содержит данные о гражданине, сумме и виде задолженности, сроках ее погашения, проведенных платежах, наличии залогов. Чтобы проверить, не нарушают ли коллекторы допустимую законом частоту взаимодействия с должниками специалисты просят полный доступ к звонкам и сообщениям граждан. В Минюсте отмечают, что это защитит граждан от злоупотреблений коллекторов.

Однако, операторы часто отказывают службе ФССП в предоставлении данной информации.

В 2019 году в Центробанк чаще стали приходить жалобы на то, что коллекторы завышают суммы долгов. «Нам известны случаи, когда, покупая „плохой“ долг у кредитора, взыскатель добавляет к сумме долга дополнительные штрафы и пени, назначает дополнительные проценты за просрочку», — пояснила РБК руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Даже если приставы получат дополнительные данные о коллекторах из кредитных историй должников, это не гарантирует защиту граждан, считает Лазарева. По ее словам, сотрудники ФССП уже не справляются с объемом работы по исполнительным производствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]