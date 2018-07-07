В Госдуме предлагают ввести мораторий на деятельность коллекторских компаний и МФО

Федеральная служба судебных приставов предложила микрофинансовым организациям (МФО) на полгода приостановить взыскание долгов с россиян. В Госдуме собираются законодательно оформить инициативу приставов. При этом мораторий на выплату задолженностей может коснуться не только МФО, но и банков, и коллекторских агентств, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщает ФССП, на данный момент на исполнении находятся дела о взыскании просроченных долгов граждан, живущих только на пенсию, и тех, чьё финансовое положение за последнее время существенно ухудшилось. В связи с этим ФССП направила в саморегулируемую организацию «Микрофинансирование и развитие» письмо с предложением рассмотреть возможность отзыва на период до шести месяцев исполнительных документов по долгам граждан перед МФО. По истечении этого срока взыскание долгов возобновится, отмечает «Парламентская газета».

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев инициативу приставов поддержал, однако обратил внимание, что не ко всем должникам нужно подходить одинаково.

«Что касается списания долгов, здесь надо разбираться, — сказал депутат «Парламентской газете». — Есть граждане, которые не могут выплатить долги, потому что у них нет достаточных средств в связи с кризисом, пандемией, отсутствием работы. Но есть просто недобросовестные бизнесмены — кто-то имеет миллиардное состояние и отказывается платить долги. Мы не можем принять единое решение для всех».

По словам Андрея Исаева, необходимо рассмотреть возможность временной приостановки взыскания долгов с определённой категории граждан. Речь должна идти о конкретных суммах долга и людях, которые не получают больших доходов.

Также в Госдуме не исключают возможности инициировать законопроект о временном моратории на взыскание долгов с граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации. «Думаю, что это можно решить законодательно. Мы этой темой займёмся и разработаем законопроект, чтобы защитить граждан, которые пострадали в результате коронавируса и у которых физически нет возможности оплачивать долги», — сказал Исаев.

Нужно ввести временный запрет на взыскание долгов не только для МФО, но и для банков, и коллекторов, считает глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«У банков и МФО разные ставки. Микрофинансовые организации всё равно продолжают работать с коллекторами, которые чаще всего нарушают закон, — сказал депутат «Парламентской газете». — Желательно ввести мораторий на деятельность МФО и всех коллекторских компаний до тех пор, пока работа этих структур не перейдёт в цивилизованное русло».

Что касается взыскания долгов со стороны банков, Ярослав Нилов предлагает временно запретить им передавать данные о долгах граждан и использовать любые коллекторские организации для возврата задолженности. Если же долги взыскивают в рамках судебных разбирательств и потом начинает работать Служба судебных приставов, также можно проявить социальную гибкость и пойти навстречу людям, считает законодатель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]