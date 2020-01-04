Взыскание долгов с бизнеса начнется с 1 июня

С 1 июня Федеральная налоговая служба начнет снова взыскивать долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщают «Вести:Приморье». Если, конечно, до этого времени не будет продлен мораторий на такие действия.

Пока же, в Письме от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@ "О продлении приостановления применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер", подписанным главой ФНС Даниилом Егоровым, стоит дата завершения моратория - до 31 мая включительно, отмечает «РГ».

Он был введен для поддержки бизнеса во время коронавирусной пандемии, из-за которой были введены ограничительные меры. И большинство предприятий не работали. Не попали под мораторий лишь случаи, когда временная льгота могла повлечь за собой сокрытие активов или иные действия, препятствующие взысканию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]