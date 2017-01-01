Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с действиями коллекторов, взыскивающих долги с граждан. Тема была затронута на совещании с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, стенограмма которой приводится на сайте Кремля.

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы», — отметил президент, добавив, что ситуацию «совершенно точно» надо брать под контроль.

В ответ Аристов пообещал доложить поручение Путина главе Минюста (которому подчиняется ФССП) Константину Чуйченко. «И мы в ближайшие сроки эту работу постараемся завершить. Предложения по дополнительной численности и дополнительному финансированию тоже будут представлены в кратчайшие сроки», — отметил руководитель ФССП.

В июне Минюст подготовил законопроект, в котором предусматривается обязанность коллекторов вести аудиозапись разговоров с должниками. При этом они обязаны будут использовать не имена, а специальные идентификационные номера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]