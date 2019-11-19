Новости Происшествия

Сегодня, 15:15
 

Житель Приморья доской убил своего приятеля

Житель Приморья доской убил своего приятеля

Фото: ЯПлакалъ

Черниговским районным судом вынесен приговор ранее судимому местному жителю, 1986 г.р., который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в январе 2019 года вечером  фигурант зашел в гости к своему знакомому в селе Алтыновка Черниговского района. В результате застолья между приятелями возникла ссора. Подсудимый избил своего оппонента фрагментом доски, нанося удары по всем частям тела, в том числе по голове. Потерпевший скончался в результате кровоизлияния в мозг.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря