Житель Приморья доской убил своего приятеля
Черниговским районным судом вынесен приговор ранее судимому местному жителю, 1986 г.р., который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшем смерть потерпевшего.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в январе 2019 года вечером фигурант зашел в гости к своему знакомому в селе Алтыновка Черниговского района. В результате застолья между приятелями возникла ссора. Подсудимый избил своего оппонента фрагментом доски, нанося удары по всем частям тела, в том числе по голове. Потерпевший скончался в результате кровоизлияния в мозг.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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