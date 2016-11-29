Из-за огромных пробок Кожемяко поменял график работы администрации Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение об изменении количества трудового времени для сотрудников администрации Приморского края. В среду, 20 ноября, чиновники были распущены по домам в 16 часов, а в четверг, 21 ноября, их рабочий день начнется с 11 утра вместо положенных 9-00. Об этом "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на источник в аппарате администрации региона.

Напомним, что после обильных смешанных осадков, которые обрушились 18 ноября, практически весь Владивосток покрылся льдом. Утром и вечером городские дороги сковывают 10-бальные пробки. Во вторник, 19 ноября, в многочасовой затор попал и сам приморский губернатор. В результате на рабочее место ему пришлось добираться пешком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]