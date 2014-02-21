Житель Лазовского района «срубил» 4 млн рублей, срубив деревья
Черный лесоруб рискует лишиться имущества за то, что незаконно срубил несколько десятков дубов и продал их, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Прокуратура Лазовского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в 2015–2016 годах осуществлял незаконную рубку лесных насаждений на территории Сергеевского участкового лесничества в Лазовском районе с целью получения денежных средств от реализации заготовленной древесины.
Для придания правомерности деятельности он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, нанял рабочих, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, и, обеспечив их необходимым инвентарем и техникой, поручил осуществлять рубку лесных насаждений.
В результате незаконных действий фигуранта было спилено несколько десятков деревьев породы дуб, чем лесному фонду Российской Федерации причинен экологический ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 4 млн рублей.
В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного лесному фонду ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело по существу рассмотрит Лазовский районный суд Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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