Житель Лазовского района «срубил» 4 млн рублей, срубив деревья





Черный лесоруб рискует лишиться имущества за то, что незаконно срубил несколько десятков дубов и продал их, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Прокуратура Лазовского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в 2015–2016 годах осуществлял незаконную рубку лесных насаждений на территории Сергеевского участкового лесничества в Лазовском районе с целью получения денежных средств от реализации заготовленной древесины.

Для придания правомерности деятельности он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, нанял рабочих, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, и, обеспечив их необходимым инвентарем и техникой, поручил осуществлять рубку лесных насаждений.

В результате незаконных действий фигуранта было спилено несколько десятков деревьев породы дуб, чем лесному фонду Российской Федерации причинен экологический ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 4 млн рублей.

В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного лесному фонду ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело по существу рассмотрит Лазовский районный суд Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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