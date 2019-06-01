НТВ-ПЛЮС включает один из самых рейтинговых телеканалов России

НТВ-ПЛЮС начинает трансляцию одного из самых рейтинговых Российских телеканалов для любителей детективного жанра – «Русский детектив». В настоящее время НТВ-ПЛЮС готовит документы для включения этого телеканала в свою вещательную лицензию, сообщают "Вести: Приморье".

В рейтинге Медиаскопа (бывший ТНС Гэллап Медиа) за январь - апрель 2019 г. телеканал «Русский детектив» занимал четвертое место по популярности. Также телеканал входит в тройку лидеров платных кино-сериальных телеканалов по среднесуточному рейтингу среди зрителей – ежемесячно его смотрят более 6 миллионов человек. Контент телеканала рассчитан на зрительскую аудиторию от 16-ти лет. По некоторым данным, телеканал является лидером всего платного ТВ в России по среднесуточному времени просмотра среди мужчин 30-45 лет.

«Русский детектив» - круглосуточный телеканал с удобной программной сеткой для любителей загадок и тайн. Среди огромного разнообразия интересного контента каждый зритель сможет выбрать для себя что-то свое уникальное и эксклюзивное. В трансляцию включены только популярные и известные фильмы. Наряду с кассовыми кинокартинами на телеканале есть возможность посмотреть лучшие телесериалы о суровых буднях полиции и прокуратуры, такие как “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”, “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”, “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” и многие другие.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что "Первый монобрендовый салон «НТВ-ПЛЮС» открылся во Владивостоке". НТВ-ПЛЮС предлагает приморцам около 200 телеканалов, причем более 140 из них доступны уже в базовом пакете. Остальные входят в 7 тематических пакетов: три спортивных, два – для любителей кино и сериалов, детский и ночной. Кроме этого есть возможность подключить онлайн-телевидение «НТВ-ПЛЮС ТВ». На интернет платформе оператора более 200 телеканалов, доступных на любых мобильных устройствах с iOS или Android, на приставках Apple TV и Android TV, на телевизорах с функцией Smart TV или на сайте ntvplus.tv. У абонентов есть возможность найти около 8 тысяч интересующих их фильмов, передач и сериалов в пяти библиотеках VOD.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]