НТВ-ПЛЮС включает один из самых рейтинговых телеканалов России
НТВ-ПЛЮС начинает трансляцию одного из самых рейтинговых Российских телеканалов для любителей детективного жанра – «Русский детектив». В настоящее время НТВ-ПЛЮС готовит документы для включения этого телеканала в свою вещательную лицензию, сообщают "Вести: Приморье".
В рейтинге Медиаскопа (бывший ТНС Гэллап Медиа) за январь - апрель 2019 г. телеканал «Русский детектив» занимал четвертое место по популярности. Также телеканал входит в тройку лидеров платных кино-сериальных телеканалов по среднесуточному рейтингу среди зрителей – ежемесячно его смотрят более 6 миллионов человек. Контент телеканала рассчитан на зрительскую аудиторию от 16-ти лет. По некоторым данным, телеканал является лидером всего платного ТВ в России по среднесуточному времени просмотра среди мужчин 30-45 лет.
«Русский детектив» - круглосуточный телеканал с удобной программной сеткой для любителей загадок и тайн. Среди огромного разнообразия интересного контента каждый зритель сможет выбрать для себя что-то свое уникальное и эксклюзивное. В трансляцию включены только популярные и известные фильмы. Наряду с кассовыми кинокартинами на телеканале есть возможность посмотреть лучшие телесериалы о суровых буднях полиции и прокуратуры, такие как “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”, “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”, “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” и многие другие.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что "Первый монобрендовый салон «НТВ-ПЛЮС» открылся во Владивостоке". НТВ-ПЛЮС предлагает приморцам около 200 телеканалов, причем более 140 из них доступны уже в базовом пакете. Остальные входят в 7 тематических пакетов: три спортивных, два – для любителей кино и сериалов, детский и ночной. Кроме этого есть возможность подключить онлайн-телевидение «НТВ-ПЛЮС ТВ». На интернет платформе оператора более 200 телеканалов, доступных на любых мобильных устройствах с iOS или Android, на приставках Apple TV и Android TV, на телевизорах с функцией Smart TV или на сайте ntvplus.tv. У абонентов есть возможность найти около 8 тысяч интересующих их фильмов, передач и сериалов в пяти библиотеках VOD.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.09.2019 Уникальный телеканал готовят к запуску на платформе НТВ-ПЛЮС
-
31.08.2019 НТВ-ПЛЮС идет в цифру
-
11.06.2019 Выездная студия телеканала «Восток 24» откроется на Медиасаммите
-
01.06.2019 Коллектив ГТРК "Саха" поздравляет телеканал "Восток 24" с годовщиной
-
01.06.2019 Коллектив ГТРК "Магадан" поздравил телеканал "Восток 24" с первой годовщиной
-
01.06.2019 Коллектив ГТРК "Камчатка" поздравил телеканал "Восток 24" с годовщиной в эфире
Добавить комментарий