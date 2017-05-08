Первый монобрендовый салон «НТВ-ПЛЮС» открылся во Владивостоке

Все типы оборудования для подключения к спутниковому ТВ в одном месте!

«НТВ-ПЛЮС» открыл во Владивостоке первый фирменный монобрендовый салон, где можно приобрести приставки всех типов, CAM-модули, антенны, а также комплектующие: пульты, блоки питания, конвертеры. Кроме того, салон «НТВ-ПЛЮС» осуществляет гарантийное сервисное обслуживание оборудования. Купить «железо» можно с существенной скидкой.





Алексей Прохоров, представитель оператора: «Открывая монобрендовые магазины, мы хотим дать потребителям непосредственный доступ ко всем новинкам и лучшим образцам оборудования, создать площадку для взаимодействия с абонентами — место, где можно потрогать технику, увидеть услугу в действии, получить профессиональную консультацию. Сотрудники таких салонов дают покупателю больше информации о продукте, предлагают больше сервисов, производят более качественное абонентское обслуживание».

Сегодня жителям региона НТВ-ПЛЮС предлагает около 200 телеканалов, причем более 140 из них доступны уже в базовом пакете. Остальные входят в 7 тематических пакетов: три спортивных, два – для любителей кино и сериалов, детский и ночной. Кроме этого есть возможность подключить онлайн-телевидение «НТВ-ПЛЮС ТВ». На интернет платформе оператора более 200 телеканалов, доступных на любых мобильных устройствах с iOS или Android, на приставках Apple TV и Android TV, на телевизорах с функцией Smart TV или на сайте ntvplus.tv. У абонентов есть возможность найти около 8 тысяч интересующих их фильмов, передач и сериалов в пяти библиотеках VOD.

Монобрендовый салон во Владивостоке предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию абонентов «НТВ-ПЛЮС»: консультирование, замена переполненных карт, подключение актуальных дополнительных пакетов, пополнение счёта, гарантийное сервисное обслуживание оборудования. Это уже второй на Дальнем Востоке фирменный салон «НТВ-ПЛЮС», первый был открыт в Хабаровске. Всего у «НТВ-ПЛЮС» более 60 монобрендовых салонов по всей России, и эта сеть постоянно расширяется.

Салон во Владивостоке расположен на улице Бородинской 46/50 в ТЦ «Строитель».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]