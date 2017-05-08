Новости Деловые новости

Сегодня, 09:38
 

Первый монобрендовый салон «НТВ-ПЛЮС» открылся во Владивостоке

Первый монобрендовый салон «НТВ-ПЛЮС» открылся во Владивостоке

Фото: НТВ-плюс

Все типы оборудования для подключения к спутниковому ТВ в одном месте!

«НТВ-ПЛЮС» открыл во Владивостоке первый фирменный монобрендовый салон, где можно приобрести приставки всех типов, CAM-модули, антенны, а также комплектующие: пульты, блоки питания, конвертеры. Кроме того, салон «НТВ-ПЛЮС» осуществляет гарантийное сервисное обслуживание оборудования. Купить «железо» можно с существенной скидкой.

 
 

Алексей Прохоров, представитель оператора: «Открывая монобрендовые магазины, мы хотим дать потребителям непосредственный доступ ко всем новинкам и лучшим образцам оборудования, создать площадку для взаимодействия с абонентами — место, где можно потрогать технику, увидеть услугу в действии, получить профессиональную консультацию. Сотрудники таких салонов дают покупателю больше информации о продукте, предлагают больше сервисов, производят более качественное абонентское обслуживание».

Сегодня жителям региона НТВ-ПЛЮС предлагает около 200 телеканалов, причем более 140 из них доступны уже в базовом пакете. Остальные входят в 7 тематических пакетов: три спортивных, два – для любителей кино и сериалов, детский и ночной. Кроме этого есть возможность подключить онлайн-телевидение «НТВ-ПЛЮС ТВ». На интернет платформе оператора более 200 телеканалов, доступных на любых мобильных устройствах с iOS или Android, на приставках Apple TV и Android TV, на телевизорах с функцией Smart TV или на сайте ntvplus.tv. У абонентов есть возможность найти около 8 тысяч интересующих их фильмов, передач и сериалов в пяти библиотеках VOD.

Монобрендовый салон во Владивостоке предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию абонентов «НТВ-ПЛЮС»: консультирование, замена переполненных карт, подключение актуальных дополнительных пакетов, пополнение счёта, гарантийное сервисное обслуживание оборудования. Это уже второй на Дальнем Востоке фирменный салон «НТВ-ПЛЮС», первый был открыт в Хабаровске. Всего у «НТВ-ПЛЮС» более 60 монобрендовых салонов по всей России, и эта сеть постоянно расширяется.

Салон во Владивостоке расположен на улице Бородинской 46/50 в ТЦ «Строитель».

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря