Крики и плач пассажиров: в самолете загорелся двигатель

Рейс авиакомпании Philippine Airlines был вынужден вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса после того, как у него загорелся двигатель.

Рейс 113 вылетел в Манилу сразу после 11 часов и благополучно приземлился около полудня. Самолет был замечен с извергающим одним из его двигателей пламенем вскоре после взлета из-за механической неисправности, сообщил CBSLA представитель LAX.

По словам чиновников, при приземлении не было никакого активного огня или пламени.

«Как только он поднялся с земли, мы услышали четыре больших удара», - сказал один пассажир. «Правая сторона, внутренняя сторона двигателя взорвалась и была в огне».

Некоторые из 347 пассажиров начали кричать, а другие начали плакать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru