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Крики и плач пассажиров: в самолете загорелся двигатель

Крики и плач пассажиров: в самолете загорелся двигатель

Фото: besttor

Рейс авиакомпании Philippine Airlines был вынужден вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса после того, как у него загорелся двигатель.

Рейс 113 вылетел в Манилу сразу после 11 часов и благополучно приземлился около полудня. Самолет был замечен с извергающим одним из его двигателей пламенем вскоре после взлета из-за механической неисправности, сообщил CBSLA представитель LAX.

По словам чиновников, при приземлении не было никакого активного огня или пламени.

«Как только он поднялся с земли, мы услышали четыре больших удара», - сказал один пассажир. «Правая сторона, внутренняя сторона двигателя взорвалась и была в огне».

Некоторые из 347 пассажиров начали кричать, а другие начали плакать.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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