В Приморье без вести пропал еще один рыбак
ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ МУЖЧИНА!
Александр Носов, 1972 г.р.
г. Большой Камень, Приморский край
16.11.2019 года ушел из дома по адресу ул. Курчатова, 2 на рыбалку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 182-185 см, среднего телосложения, волос седой, стрижка короткая, глаза зеленые. Был одет: резиновые зимние сапоги зеленого цвета, спортивные штаны синего цвета, куртка зимняя камуфляжной раскраски черно-зеленого цвета (листья), кепка зимняя чёрного цвета. При себе имел: белое ведро terraco, рыболовные принадлежности.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам:
8 (42335) 5-36-68, 5-36-58 – МО МВД России "Большекаменский" или 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту mailto:primpoisk25@gmail.com.
Напомним, что в конце октября - начале ноября в Приморском крае было зафиксировано сразу несколько случаев пропажи людей, которые вышли в море на рыбалку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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