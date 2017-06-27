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Голубоглазый и светловолосый: что еще известно о подростке, которого ищут в Приморье?

Голубоглазый и светловолосый: что еще известно о подростке, которого ищут в Приморье?

В Приморье пропал ребенок. Школьник 2007 года рождения потерялся накануне. Последний раз светловолосого и голубоглазого Ярослава О., видели 6 декабря, когда он уходил из школы во Владивостоке. по адресу, ул. Никифорова, 41А. До настоящего времени о местонахождении 12-летнего мальчика ничего не известно, сообщает "Вести: Приморье". 

Волонтеры распространили информацию с особыми приметами потерявшегося ребенка. Его рост составляет 140 см, он среднего телосложения, волос светло-русый. Был одет: рубашка голубого цвета, джинсы тёмно-синего цвета, куртка серого цвета без капюшона, кроссовки чёрного цвета. При себе имел: рюкзак чёрного цвета.


Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребёнка,
просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 227-65-63 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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