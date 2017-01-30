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Погода резко изменится, утверждают синоптики

Погода резко изменится, утверждают синоптики

Фото: vokrugsveta

Вот и закончился период холодной погоды. Сегодня ночью ещё сохранится по-зимнему морозная погода, а завтра днем начнётся резкое потепление. Виной такому потепление станет мощный антициклон, который нас охлаждал последние дни. 

В ближайшие сутки 22 ноября характер погоды в Приморском крае изменится. Приморье окажется в тыловой части антициклона и поэтому на край начнёт поступать теплые и влажные воздушные массы с юга. Начнётся резкое потепление и уже на большей части территории края температура воздуха станет выше 0 °С как днем так и ночью. 

Днем 22 ноября ожидается малооблачная и очень теплая погода. На южном побережье во второй половине дня и вечером местами появится туман или низкая облачность. Влажность в течение дня будет увеличиваться. Ветер южных направлений очень слабый. Температура днем от 0 °С до +6 °С, на севере местами до — 5 °С. 

Во Владивостоке сегодня ночью ещё сохранятся морозы от — 3 °С до — 5°С, а днем тоже ожидается потепление до +3 °С +5 °С. Ветер южный слабый. В течение дня влажность будет повышенная, местами возможен туман.

В ночь с пятницы на субботу потепление ожидается очень теплая погода. Температура ночью от +5 °С на юге края и до — 10 °С на севере края. При этом на юге и местами по краю облачность будет увеличиваться и местами возможны моросяшие осадки или туман. 

В субботу потепление в крае только усилится. Температура местами поднимится до +10 °С. Соответственно снег, который выпал на юге края, растает. К тому же будет очень влажно и сыро. К вечеру местами возможны незначительные осадки на юге в виде мороси или мелкого дождя и дождя со снегом. 

Внимание! Воскресенье в Приморском края ожидается ухудшение погоды, а в понедельник снова вернется зима. 





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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