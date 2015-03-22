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Полиция проводит проверку по сообщениям о пытках приморца в ОМВД "Кавалеровский"

Полиция проводит проверку по сообщениям о пытках приморца в ОМВД "Кавалеровский"

Фото: kriminal_primoriya

В социальных сетях размещена информация о применении недозволенных методов дознания к 20-летнему жителю села Зеркальное Кавалеровского района.

Гражданин был приглашен на опрос по подозрению в причастности к безвестному исчезновению 37-летнего жителя села Зеркальное, с которым он находился в лесном массиве в день его исчезновения. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Подробности - здесь.

В беседе с сотрудниками полиции мужчина отрицал свою причастность к происшествию.

Позже мать 20-летнего приморца обратилась в прокуратуру с заявлением о причинении ему телесных повреждений сотрудниками МО МВД России «Кавалеровский».

По данному факту руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае установления вины полицейских, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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