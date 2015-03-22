Полиция проводит проверку по сообщениям о пытках приморца в ОМВД "Кавалеровский"
В социальных сетях размещена информация о применении недозволенных методов дознания к 20-летнему жителю села Зеркальное Кавалеровского района.
Гражданин был приглашен на опрос по подозрению в причастности к безвестному исчезновению 37-летнего жителя села Зеркальное, с которым он находился в лесном массиве в день его исчезновения. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Подробности - здесь.
В беседе с сотрудниками полиции мужчина отрицал свою причастность к происшествию.
Позже мать 20-летнего приморца обратилась в прокуратуру с заявлением о причинении ему телесных повреждений сотрудниками МО МВД России «Кавалеровский».
По данному факту руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае установления вины полицейских, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.03.2018 Жительница Партизанска рассказала о пытках в ОРЧ-4 на Карбышева во Владивостоке
-
25.01.2017 По подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны двое сотрудников следственной части УМВД Приморья
-
04.06.2015 В Приморье сотрудник ППС подозревается в нанесении телесных повреждений жителю пос.Кипарисово
-
22.11.2019 По факту убийства мужчины на охоте в Приморье возбуждено уголовное дело
-
22.03.2015 В Приморье сотрудник полиции подозревается в получении взятки
-
23.03.2015 В Приморье проводится служебная проверка в отношении сотрудника полиции
Добавить комментарий