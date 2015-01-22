Новый колодец появился в Михайловке после обращения жителей в прокуратуру
Прокуратурой Михайловского района проведена проверка по обращению жителей с. Песчаное Михайловского района Приморского края по вопросу ненадлежащего состояния колодца для забора питьевой воды, - передают "Вести: Приморье" по данным @prosecutor.pk.
По итогам проверки выявлены нарушения в деятельности администрации поселения, внесено соответствующее представление.
По результатам его рассмотрения в селе был установлен новый колодец.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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