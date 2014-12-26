Доверяй, но проверяй: полиция обращает внимание на распространение в соцсетях фейков о работе МВД

МВД призвало граждан соблюдать информационную гигиену и черпать информацию только из проверенных источников, — сообщают «Вести: Приморье» по информации @prim_police.

Как сообщается в официальном инстаграм приморской полиции, в последнее время участились случаи публикации в социальных сетях откровенно лживых материалов о сотрудниках полиции. Такие фэйковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами к увольнению не только самих виртуальных персонажей подобных «шедевров», но и реальных руководителей.

Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий. К сожалению, работа в сети Интернет по дискредитации представителей власти в рамках дестабилизации внутриполитической обстановки – это реальная угроза, отмеченная в Доктрине информационной безопасности РФ.

Следует отметить, что по всем публикуемым материалам о фактах, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, ведомство проводит проверку, выявляя участников событий и их первоисточники. МВД России вынуждено реагировать на любой подобный сигнал, даже если он впоследствии окажется ложным, что отвлекает от работы над реальными преступлениями и происшествиями.

«Выражаем благодарность всем нашим подписчикам, кто присылает информацию о появляющихся в сети интернет материалах сомнительного содержания. Доверие граждан – основной показатель работы полиции. Только вместе мы можем победить преступность», — указывается в сообщении.

Ранее «Вести: Приморье» публиковали материал о якобы пьяном сотруднике ГИБДД, в котором затем общественность опознала инспектора из Артема.

Также полиция проводит проверку по сообщениям о пытках приморца в ОМВД "Кавалеровский".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]