Цены на перелеты могут снизить для жителей ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия». В Минтрансе идею сенаторов поддержали. Эксперты, в свою очередь, считают, что решать проблему транспортной доступности региона необходимо, однако существуют и другие способы сэкономить деньги людей на перелеты.

По мнению члена комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) чаще летать в европейскую часть России.

— Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру «Победы», которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи, — заявил он.

Абрамов раскритиковал предложение Минтранса отменить плоские тарифы с фиксированной ценой на авиабилеты, не зависящей от даты приобретения.

— Нужно сохранить эту меру, чтобы обычные граждане имели возможность сегодня по приемлемым ценам летать на Дальний Восток и обратно. И это абсолютно не роскошь. Мир развивается, люди передвигаются по всему миру, а мы из-за больших тарифов, к сожалению, лишаем этой возможности, — отметил сенатор.

Напомним, плоские тарифы — специально введенная в 2015 году социальная мера, призванная обеспечить доступность отдалённых регионов страны. Билеты, приобретённые по таким имеют фиксированную цену, которая не зависит от даты покупки и сезона. Это удобно, например, для дальневосточников, заранее планирующих поездку в Москву.

Политик подчеркнул, что цены на авиабилеты по некоторым направлениям могут быть «неподъемными» для работников со средней зарплатой. По его мнению, если останется только динамическое ценообразование, люди, не попадающие в льготную категорию, просто не смогут летать в центральную часть России.

— Особенно по направлению на Владивосток — тут цена билета летом доходит до 100 тыс. рублей. Обычный человек не может себе позволить купить такой билет. Поэтому на помощь ему идет плоский тариф и он, я думаю, вполне обоснован. Понятно, что авиационные компании всегда будут говорить, что им мало денег, — заметил сенатор.

В Минфине заявили, что предложения создать новую бюджетную авиакомпанию к ним пока не поступало.

— В целом вопросы о создании лоукостера следует адресовать в Минтранс России, который курирует это направление, — заявили в пресс-службе ведомства.

В транспортном ведомство, в свою очередь, идею сочли интересной, но — с одним условием.

— Минтранс России в целом поддерживает идею создания лоукостера на Дальнем Востоке без привлечения средств федерального бюджета, — говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Росавиация не смогла оперативно предоставить комментарий в ответ на запрос.

Решить транспортную проблему можно и другим способом, пояснил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.

— Можно дать «Аэрофлоту» больше денег, чтобы он открыл больше рейсов на Дальний Восток. Для понимания проблемы — только оборотный рейс требует субсидирования в размере примерно 2,5 млрд рублей в год, — сказал он.

При этом эксперт поддержал идею отмены плоского тарифа «Аэрофлота». По его мнению, эта мера повысила финансовую доступность билетов, однако теперь их невозможно купить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]